Die Medienkonferenz beginnt

Virginie Masserey vom BAG beginnt. «Wir haben fast 6000 Neuansteckungen pro Tag. Die Lage ist also ernst.» Sie weist auf die höheren Zahlen der Hospitalisierungen, aber auch auf die Anzahl Toten hin, die 15 pro Tag betragen. Man habe vor allem Sorgen mit den vielen Patienten in den Spitälern. Man sei jetzt ungefähr am gleichen Ort wie Mitte März, als der Lockdown beschlossen wurde. Die Lage sei ernst, nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Europa. Die Spitäler seien stark unter Druck.