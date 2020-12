Annullationen im Corona-Winter – Vor den Skiferien das Kleingedruckte lesen Was passiert mit den Hotelbuchungen, wenn die Pandemie Lifte und Seilbahnen lahmlegt? Noch nie war die Ungewissheit in Schweizer Wintersportdestinationen so gross . Artur K. Vogel , Christoph Ammann

Was geschieht, sollten Lifte und Seilbahnen ihren Betrieb auf behördliche Anweisung einstellen müssen? Werden den Gästen ihre im Voraus getätigten Auslagen für Skiabo und Hotel zurückvergütet? Foto: Getty

Nach einer vorzeitig abgebrochenen Skisaison 2019/20 und einem Sommer mit sehr wenigen ausländischen Gästen hoffen die Protagonisten der Schweizer Wintersportgebiete spätestens zu Weihnachten auf einen Grossandrang inländischer Kundschaft. Doch die Buchungen sind bisher vielerorts verhalten, wie mehrere angefragte Touristiker und Hoteliers übereinstimmend berichten. Denn unter welchen Bedingungen man in der nun startenden Saison Winterferien verbringen kann, bleibt ungewiss.

Im Gegensatz zu Deutschland oder Italien scheint eine komplette Schliessung der Skigebiete abgewendet. Den Lockdown Mitte März hat man in der Branche aber noch nicht vergessen. Innert Stunden verwandelten sich die Wintersportorte in Geisterdörfer, Touristen reisten Hals über Kopf ab.

Niemand kann die Entwicklung der Fallzahlen voraussagen, die Wintersaison 2020/21 ist noch längst nicht gerettet. Die Frage, die Wintergäste umtreibt: Wie sicher sind die im Voraus getätigten Ausgaben? Werden diese rückvergütet, wenn man auf den Aufenthalt verzichtet, weil die Skigebiete plötzlich amtlich geschlossen werden? Wie steht es um Hotelbuchungen, Saisonabonnements, um Pauschalarrangements?

Für Reisebüros kein gutes Geschäft

Der «Kassensturz» von Fernsehen SRF riet diese Woche, die ganzen Ferien beim Reisebüro zu buchen, um auf der sicheren Seite zu sein. Doch Walter Kunz, Geschäftsleiter des Schweizerischen Reiseverbandes (SRV), glaubt, dass «die Reisebüros gar nicht so erpicht darauf sind, Skiferien in der Schweiz zu verkaufen». Denn im Extremfall finden sie sich in derselben Situation wieder wie schon das ganze Jahr über: Buchungen annullieren und das einbezahlte Geld zurückerstatten zu müssen verursachen nur Aufwand.

Schweizer hätten ohnehin nicht die Gewohnheit, Wintersportferien im eigenen Land im Reisebüro zu reservieren, meint Kunz. Vielmehr erledigen sie dies direkt beim Hotel oder Ferienwohnungsvermieter, wo oft auch zusätzliche Wintersport-Packages angeboten werden. Doch wie sicher sind die oftmals verlangten Vorauszahlungen?

Klar ist die Regelung bei Saison- und anderen Abonnements: Falls die Wintersportgebiete auf behördliche Anordnung geschlossen werden, verpflichten sich die meisten Schweizer Bergbahnen, die Abos pro rata zurückzuerstatten, entweder bar oder in Form eines Gutscheins. Bei Annullierung aus anderen Gründen ist die Sache weniger eindeutig.

So ist etwa im Oberengadin «eine Rückerstattung der Tickets oder Abonnements leider nicht möglich, falls die Schweiz auf eine Quarantäne- oder Risikoliste kommen sollte oder der Gast seine Reise ins Oberengadin aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten kann», sagt Jan Steiner von Engadin St. Moritz Tourismus. Steiner legt Feriengästen deshalb «den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung» ans Herz. Wobei auch dort das Kleingedruckte genau studiert werden muss, wenn man keine bösen Überraschungen erleben will.

Hotels: Geld zurück nur bei Schliessung

Hoteliers sehen das ähnlich. Winterferien seien heute nicht mehr nur von den Skipisten abhängig: «Der Gast hat sich daran gewöhnt, dass auch mal wenig oder kein Schnee liegt», meint Jan Stiller vom Luxushotel Lenkerhof an der Lenk. «Winterferien bedeuten heute neben dem Skifahren auch Langlauf, Wellness oder Winterwandern.» Er sei nicht bereit, führt Stiller weiter aus, «Ferien abseits der vereinbarten Annullationsfrist zu stornieren, nur weil Pisten geschlossen werden».

Ein langjähriger Réceptionschef in einem Engadiner Hotel doppelt nach: «Nur im Fall eines amtlich verhängten Lockdown wie im März, als es für uns keinen Sinn machte, das Haus weiter offen zu halten, kriegen die Gäste uneingeschränkt Geld zurück. Es passiert ja auch in normalen Wintern, dass die Skilifte und Seilbahnen wegen fehlenden Schnees oder aus Witterungsgründen nicht laufen.»

In jedem Fall gilt, was SRV-Geschäftsführer Kunz allen Reisenden empfiehlt: «Bevor man Ferien bucht, sollte man auf jeden Fall die Bedingungen sorgfältig abklären.»