Zwei Hockeyaner in Isolation - Vor der Abfahrt zur Eröffnungsfeier wurden sie abgeführt

Malgin und Simion in Isolation – Vor der Abfahrt zur Eröffnungsfeier wurden sie abgeführt Die Corona-Probleme im Schweizer Eishockey halten in Peking an. Denis Malgin und Dario Simion müssen um ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen bangen. Marco Keller aus Peking

Kaum einer war zuletzt so formstark wie er, nun hat ihn Corona gebremst: Denis Malgin steckt ebenso wie Dario Simion in Isolation und muss um die Olympia-Teilnahme bangen. Foto: Laurent Gilliéron (Keystone).

Patrick Fischer kommt mit ernster Miene zum Medientermin. Sogar unter der Maske ist zu erkennen, dass ihn das jüngste Kapitel in der unendlichen Eishockey-Saga um das Coronavirus beschäftigt. Für den Nationaltrainer ist es bei weitem nicht nur schwierig, weil ihm mit Dario Simion und Denis Malgin zwei zentrale Offensivelemente fehlen, in erster Linie sorgt er sich um die Menschen: «Es ist wirklich nicht das, was du erleben willst.»