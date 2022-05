Premiere in Cannes – Vor dieser Frau haben Sexisten Angst Die kämpferische Schauspielerin Léa Seydoux ist beim Filmfestival von Cannes in einem Thriller zu sehen, der das Zeug zum Skandalfilm hat. David Steinitz

Sie hat immer noch Angst vor dem Spielen: Die 36-jährige Französin Léa Seydoux. Foto: EPA

Kaum eine Schauspielerin ist so untrennbar mit dem Filmfestival in Cannes verbunden wie Léa Seydoux. Hier bekam sie ihren ersten Preis als Nachwuchsdarstellerin für das Drama «Das schöne Mädchen» (2008). Und hier stieg sie 2013 endgültig in den Schauspielolymp auf mit der Liebesgeschichte «Blau ist eine warme Farbe», die mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde, dem Hauptpreis des Festivals.

Im vergangenen Jahr war Seydoux sogar mit insgesamt vier Filmen im Programm von Cannes vertreten – und konnte dann nicht kommen, weil sie sich mit Corona infiziert hatte.

Schmerzfrei zur Perversion

Das soll dieses Jahr anders werden. Seydoux (36) ist mit dem Thriller «Crimes of the Future» im Wettbewerb der 75. Festivalausgabe vertreten. Das Aufregende an Cannes ist, dass noch niemand die fertigen Filme gesehen hat – und so noch keiner weiss, wie die Zuschauer reagieren werden. Das ist auch für erfahrene Stars wie Seydoux ein Nervenkitzel. Denn es ist in Cannes nicht unüblich, dass Filme von Buhrufen begleitet werden. Und bei so manchem provokanten Werk haben die Zuschauer in ihren Abendgarderoben schon in Scharen das Grand Auditorium Louis Lumière verlassen, wo die grossen Galapremieren stattfinden.

Mehr zum Filmfestival Cannes 75. Filmfestival Cannes Gala mit Stars, Zombies und Wolodimir Selenski «Crimes of the Future» soll durchaus das Zeug dazu haben, zum Skandalfilm zu werden. Die Geschichte spielt in einer Zukunft, in der die Menschen keinen physischen Schmerz mehr empfinden und deshalb ein pervertiertes Verhältnis zu ihren Körpern entwickeln. Inszeniert wurde der Film von Regieveteran David Cronenberg, und das war auch der Grund, warum Seydoux den Film machen wollte: «Ich entscheide mich für ein Projekt immer wegen der Regisseurin oder des Regisseurs. Das ist das wichtigste Kriterium für mich.» Léa Seydoux wurde 1985 in Paris geboren und hatte durch ihre Familie beste Verbindungen zur Welt des Kinos. Ihr Grossvater väterlicherseits, der Filmproduzent Jérôme Seydoux, ist eine der prägenden Figuren des französischen Nachkriegsfilms und war viele Jahre Präsident des Medienkonzerns Pathé.

«Als ganz junge Schauspielerin hatte ich das Gefühl, stets mit meiner Sexualität spielen zu müssen.» Léa Seydoux

Dass Seydoux heute in Europa wie in Hollywood arbeitet, mit Quentin Tarantino und Woody Allen drehte und in zwei James-Bond-Filmen mitspielte, hat sie sich aber selbst erarbeitet. Sie steht für eine neue Generation französischer Schauspielerinnen, die sich auch in Hollywood nicht mehr zum hübschen Sidekick degradieren lassen. «Als ganz junge Schauspielerin», sagt Seydoux, «hatte ich das Gefühl, stets mit meiner Sexualität spielen zu müssen.» Viele Filme hätten «eine rein männliche Perspektive gehabt». Mittlerweile verbittet sie sich in Interviews Begriffe wie «Bond-Girl».

Sie entlarvte Harvey Weinstein

Seydoux gehört auch zu den Frauen, die das Machtsystem des ehemaligen Hollywoodproduzenten Harvey Weinstein entlarvten und ihm sexuelle Übergriffe vorwarfen. In der englischen Zeitung «Guardian» schilderte sie 2017, wie er seine Stellung dazu missbraucht habe, um Sex zu bekommen, dass er sie «wie ein Stück Fleisch» angestarrt habe – und dass es in der Filmindustrie sehr viele Weinsteins gebe.

Was für Seydoux auch nach Jahren im Geschäft die grösste Herausforderung bleibt, ist die «Angst vor dem Spielen», die sie trotz der Erfahrung bei jedem neuen Film wieder überkomme. Es handle sich aber um eine produktive Form der Angst: «Wahrscheinlich würde ich mich an dem Tag langweilen, an dem ich keine Angst mehr habe.»

