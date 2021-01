Zum letzten Mal GCK - ein neuer Trainer für Visp Infos einblenden

Nach dem EHC Winterthur am Dienstag kommen am Samstag um 19.45 Uhr die GCK Lions nach Kloten - zum letzten Mal in dieser Qualifikation. Ein Wiedersehen im Playoff ist möglich. Das Farmteam der ZSC Lions liegt auf Platz 9, würde also momentan ein Vor-Playoff gegen Visp (8.) bestreiten, in dem es die Chance hätte, sich für die Viertelfinals zu qualifizieren.

Die Walliser ihrerseits haben seit Freitag einen neuen Trainer: Der Kanadier Yves Sarault löst Sportchef Bruno Aegerter ab, der im Herbst Matti Alatalo entlassen hat.

Die GCK Lions sorgten in dieser Saison für die erste Unruhe im Klotener Team. Denn die Unterländer verloren am 9. Oktober in Küsnacht 1:2. Zweifacher Torschütze war damals Pius Suter, der sich inzwischen in der NHL versucht. Im Dezember siegte Kloten in Küsnacht 5:0, zuhause 3:2. (jch)