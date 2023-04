Flüchtling besteht Gymi-Prüfung – Vor fünf Jahren kam er aus Afghanistan, jetzt geht er an eine Zürcher Kanti Mit zwei Jahren Schulbildung trat Hussein Haidari ins Schulsystem ein. Den Rückstand hat er aufgeholt – und mit einer präzisen Strategie an der Gymi-Prüfung brilliert. Ev Manz (Text)

Der 15-jährige Hussein Haidari wird ab August ins MNG Rämibühl oberhalb des Bahnhofs Stadelhofen eintreten und will danach Informatik studieren. Foto: Silas Zindel

Zuerst der Schweissausbruch, dann der flaue Magen, und zu guter Letzt fühlt sich auch sein Rücken schlecht an: Damit hat Hussein Haidari nicht gerechnet, als er am ersten Montag im März in einem Zimmer am MNG Rämibühl vor der Gymi-Prüfung sitzt. Zudem geht seine Mathe-Strategie nicht auf. Dabei hat sich der 15-Jährige auf diesen Tag akribisch vorbereitet, war am Abend zuvor zur Ablenkung joggen und hat gut geschlafen.