Keine Panik in Kloten – Vor heisser Budgetdebatte gibt man sich in Kloten cool Keine andere Gemeinde wurde finanziell so stark von der Pandemie getroffen wie Kloten. Nun stehen Budgetdebatte und Neuwahlen an – und alle scheinen entspannter denn je. Christian Wüthrich

Immer zum Jahresschluss, wenn ums Budget gestritten wird, steht das Geld besonders im Fokus. So auch in Kloten am ersten Dezemberdienstag. Archivbild: Tamedia

Am kommenden Dienstag steht in Kloten die wichtigste Parlamentsversammlung des Jahres an. Dann geht es im Rahmen der Budgetdebatte um die Verteilung der öffentlichen Gelder. 32 Abgeordnete aus sieben Parteien entscheiden, welche Vorhaben durchgezogen und welche gestrichen oder gekürzt werden müssen.

In der Flughafenstadt präsentiert sich die Ausgangslage besonders spannend. Um zu verstehen, in welcher (Gemüts)lage sich die Beteiligten wiederfinden, wenn es am 7. Dezember ab 18 Uhr im Schluefwegsaal um das Budget 2022 von Kloten geht, hilft ein kurzer Blick zurück.