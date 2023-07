Gold an den European Games gewonnen, dann das WM-Ticket verspielt – die Schweizer Beachsoccer erlebten in den vergangenen Tagen eine Achterbahnfahrt der Gefühle. «Es ist schwierig, nach dem Triumph in Polen die Enttäuschung an der WM-Qualifikation in Baku richtig einzuordnen», sagt der Bülacher Silvano Kessler, der als einer von drei Torhütern an beiden Turnieren mit von der Partie war.

Die Schweizer hatten bereits an den European Games mit vielen verletzungsbedingten Ausfällen zu kämpfen und fünf Spiele innert fünf Tagen mit nur sieben Spielern bestritten. «In Baku waren wir dann physisch und mental schlicht zu müde, um an unser normales Leistungsniveau heranzukommen.» Nach zwei 2:3-Niederlagen gegen Norwegen und die Türkei war das WM-Qualifikationsturnier für die Schweizer bereits in der Gruppenphase gelaufen und sie verpassen erstmals seit 2013 wieder eine WM.

In der Woche zuvor in Polen hatten die Mannschaft von Nationaltrainer Angelo Schirinzi noch guten Grund zu feiern. Obwohl als amtierender Europameister angetreten, war der Triumph an den European Games nämlich alles andere als selbstverständlich. Im Final gegen Italien musste die Schweiz einen frühen Rückstand wettmachen, der 5:2-Sieg und damit Gold war hart erkämpft. Im Halbfinal hatten die späteren Sieger bereits das favorisierte Portugal ausgeschaltet. Der Entscheid fiel im Penaltyschiessen. Matchwinner war Silvano Kessler, der zwei portugiesische Penaltys abwehrte und so der Schweiz ein 5:4 sicherte.

Da war die Welt der Schweizer Beachsoccer noch in bester Ordnung: Ausgelassen feiern sie ihren Triumph n den European Games – mit dabei ist auch Silvano Kessler (hinten, 4. von links im grünen Dress). Foto: PD

Bereits an der WM 2021 wurde der Bülacher übrigens als Penalty-Held gefeiert. Die Beachsoccer-Nati nahm das Turnier in Moskau damals mit einer Sensation in Angriff und bezwang zum ersten Mal überhaupt Rekordweltmeister Brasilien. Kessler wurde auch damals fürs Penaltyschiessen eingewechselt und parierte den entscheidenden Penalty von Rodrigo.

In der Schweiz spielt der 27-jährige Bülacher auf Rasen aktuell für Red Star Zürich in der 2. Liga interregional. In der Vergangenheit stand er unter anderem auch für den FC Bülach, die Winterthur U21 und den FC Thalwil im Tor. Während der Beachsoccer-Saison von Juni bis August kickt Kessler im Sand mit den Havana Shots Aargau, dem aktuellen Schweizer Meister und Cupsieger. (mak)