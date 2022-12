Reaktionen zum Tod von Pelé – «Vor Pelé war Fussball nur ein Sport. Er machte ihn zur Kunst» Unmittelbar nach der Nachricht vom Tod des brasilianischen Idols haben sich etliche Persönlichkeiten geäussert. Sie würdigten das spielerische Niveau und die Persönlichkeit von Pelé. fal/nik/tmü UPDATE FOLGT

Das grosse Talent und der König: Pelé herzt Neymar im April 2014. Dieser schreibt nun zum Tod seines Idols: «Er ist weg, aber seine Magie wird bleiben.» Foto: Keystone

Schon kurz nach der Nachricht über den Tod der brasilianischen Fussball-Legende Pelé folgten die ersten Reaktionen aus aller Welt. Der brasilianische Fussball-Verband twitterte ganz einfach: «König Pelé». Und: «Ewig».

Gerson, der mit Pelé 1970 den WM-Titel gewann, schrieb: «Ein König stirbt nicht, ein König ruht nur. Ich hatte die Ehre, mit Pelé und auch gegen ihn zu spielen. Ein wahres Genie, unter den wenigen, die ich getroffen habe.»

Auch Neymar äusserte sich bereits kurz nach Pelés Tod auf Instagram. Er schrieb: «Vor Pelé war die «10» nur eine Zahl. Ich habe diesen Satz irgendwo gelesen, irgendwann in meinem Leben. Aber dieser Satz, so schön er auch ist, ist unvollständig. Ich würde sagen, vor Pelé war Fussball nur ein Sport. Pelé hat alles verändert. Er machte Fussball zur Kunst, zur Unterhaltung. Er gab den Schwarzen und den Armen eine Stimme: Er hat Brasilien sichtbar gemacht. Fussball und Brasilien haben dank des Königs ihren Status erhöht! Er ist weg, aber seine Magie wird bleiben. Pelé ist EWIG!!»

Der ehemalige englische Nationalstürmer und heutige TV-Fussball-Kommentator Gary Lineker twitterte unter anderem: «Pelé ist gestorben. Der göttlichste aller Fussballer und fröhlichste Mensch. Er spielte ein Spiel, an das nur wenige Auserwählte herangekommen sind…Er mag uns verlassen haben, aber er wird immer fussballerische Unsterblichkeit haben. Ruhe in Frieden, Pelé.»

Iker Casillas, der ehemalige Keeper der spanischen Nationalmannschaft und von Real Madrid, schrieb auf Twitter, dass es ein sehr trauriger Tag für den Fussball sei. «Ein Mythos dieser Sportart verlässt uns. Bewundert und geliebt.»

Der Premier-League-Club Chelsea äusserte sich kurz und klar: «Das Lebewohl vom König – dem Meister von diesem wunderschönen Spiel.» Der Verein Manchester United würdigte den glänzenden Offensiv-Spieler mit den Worten: «Danke für die Freude, die du den Fussball-Fans auf der ganzen Welt gebracht hast.» Sir Geoff Hurst, der 1966 mit England die WM im eigenen Land gewann, schrieb auf Twitter: «Ich habe so viele Erinnerungen an Pelé, zweifelsohne der beste Fussballer, gegen den ich gespielt habe (zusammen mit Bobby Moore der beste Fussballer, mit dem ich gespielt habe). Pelé bleibt als grösster aller Zeiten in Erinnerung.»

Auch Fifa-Präsident Gianni Infantino liess es sich nicht nehmen, sich öffentlich zum Tod einer der grössten Fussballer in der Geschichte des Sports zu äussern. Der Wallis schrieb kurz und knapp: «Pelé: Unsterblich – für immer bei uns».

Der frischgebackene Weltmeister Lionel Messi drückte seine Gefühle wie so oft mit nur wenigen Worten aus: «Ruhe in Frieden».

Doch nicht nur Fussballer und andere Sportler nahm die Meldung des Todes von Pelé mit. Auch der ehemalige Präsident der USA, Barack Obama, würdigte das Lebenswerk der brasilianischen Persönlichkeit: «Pelé war einer der Grössten, die das schöne Spiel je gespielt haben. Und als einer der bekanntesten Athleten der Welt hat er es verstanden, dass die Macht des Sports Menschen zusammenbringen kann.»

Der Portugiese Cristiano Ronaldo erinnerte sich vor allem auch an die Begegnungen mit dem Ausnahmekönner, er schrieb: «Die Herzlichkeit, die Du mir immer entgegengebracht hast, wurde in jedem Moment erwidert, den wir geteilt haben, sogar aus der Ferne. Er wird nie vergessen werden und seine Erinnerung wird ewig in jedem einzelnen von uns fortleben, die wir den Fussball lieben. Ruhe in Frieden König Pelé.»

Besonders emotionale Worte fand Franz Beckenbauer. Der Weltmeister von 1974 und Mannschaftskollege von Pelé bei Cosmos New York schrieb: «Der Fussball hat heute den Grössten seiner Geschichte verloren – und ich einen einzigartigen Freund. Geboren in Três Corações, hatte Pelé drei Herzen: für den Fussball, für seine Familie, für alle Menschen. Einer, der mit den Sternen spielte und immer auf dem Boden geblieben ist. Ich ging 1977 in die USA. Da ich unbedingt mit Pelé bei Cosmos New York in einer Mannschaft spielen wollte. Diese Zeit an seiner Seite war eines der grössten Erlebnisse meiner Karriere. Wir wurden zusammen auf Anhieb US-Meister, und Pelé nannte mich daraufhin nur noch seinen Bruder. Das war eine unvorstellbare Ehre für mich. Der Fussball wird auf ewig Dir gehören! Du wirst immer bleiben. Danke für Dein Spiel, o Rei!»

Einer der grössten Ausnahmekönner zurzeit im Fussball, Erling Haaland, schrieb über den wohl grössten Ausnahmekönner in der Geschichte des Sports: «Alles, was du einen Spieler tun siehst, Pelé hat es zuerst getan. RIP.» Der Pole Robert Lewandowski, einer der treffsicherten Angreifer in den letzten Jahren, schrieb: «Ruhe in Frieden, Champion. Der Himmel hat einen neuen Star, und der Fussball verliert einen Helden.» Auch Superstar Kylian Mbappé, Weltmeister mit 19, äusserte sich zum Tod des Brasilianers, der den goldenen Pokal bereits mit 17 in die Höhe stemmen durfte: «Der König des Fussballs hat uns verlassen, aber sein Vermächtnis wird nie vergessen werden.»

Nicht viele Worte brauchte der Jamaikaner Usain Bolt, noch immer Weltrekordhalter über die 100 und 200 Meter: «Eine Legende des Sports. Ruhe in Frieden König Pelé». «Obrigado e adeus» schrieb der ehemalige englische Mittelfeldspieler David Beckham und stellte klar: «Es war SEIN schönes Spiel».

