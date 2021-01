Covid-19-Impfung – Vorläufig keine neuen Impftermine Im Kanton Zürich sind alle verfügbaren Impfdosen verplant. Erst gegen Ende Monat können sich 75-Jährige und Hochrisikopatienten voranmelden. Heinz Zürcher

240’000 Personen zählen im Kanton Zürich zur Hochrisikogruppe. Foto: Bruno Petroni

Ab Montag startet die Impfaktion an den 400 Alters- und Pflegeheimen im Kanton Zürich. Gleichzeitig werden das Kantonsspital Winterthur und das Zürcher Triemli ihre stationären Hochrisikopatienten impfen können. Zudem wird für Gesundheitspersonal, welches auf Intensivstationen in engem Kontakt mit Covid-19-Patienten ist, ein Kontingent an Impfdosen zur Verfügung gestellt.

Ebenfalls ab nächster Woche erhalten 165 Hausarztpraxen je 100 Impfdosen. Die gleiche Menge sollen im Februar weitere 250 Praxen erhalten. Sie entscheiden dann jeweils selber, welche ihrer Hochrisikopatienten sie impfen. Die Betroffenen werden von ihren Ärzten kontaktiert.