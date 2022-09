Aufrecht Bezirk Bülach – Vortrag zu Erfahrungen aus der Kinderarztpraxis Die Veranstaltung der Bürgerbewegung Aufrecht am 1. September in der Stadthalle Bülach war gut besucht.

Im Zentrum des Abends stand der äusserst interessante Vortrag von Kinderärztin Regina Müller mit dem Thema gesundheitsfördernde Massnahmen für Kinder und Jugendliche. Die Aspekte aus der Kinderarztpraxis regten zum Nachdenken an. Sinngemässe Zitate: «In Zeiten, in der unsere Gesundheit auf Ebene Körper und

Geist, sowie durch Massnahmen im Lebensstil gefordert wird, müssen wir durchatmen und zu uns selber finden.» Auch die Achtung vor Andersdenkenden soll gewürdigt werden. Deshalb soll Vertrauen und sozialer Zusammenhang gefördert werden, statt Reizüberflutung.

Die Kantonsratswahlen stehen an

Der Bezirksleiter und Spitzenkandidat Andi Widmer stellte den über zwei Dutzend neugierigen Personen ausserdem die Bürgerbewegung Aufrecht vor. Gerade jetzt, wo neue Auflagen des Bundes die Freiheiten der Bürger erneut zu beschneiden drohen, seien «aufrechte Menschen» mit Feingespür und Vernunft gefragt, so Widmer. Darum steige die Bürgerbewegung in den Wahlkampf und nehme an den kommenden Kantonsratswahlen teil.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.