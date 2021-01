Eishockey: Kloten-Blick – Vorwärts mit einem neuen Stürmer Das hat es im ersten Jahr unter Per Hanberg nicht gegeben: Der EHC Kloten hat nun dreimal in Folge verloren und wartet auf den ersten Sieg im Jahr 2021. Am Samstag soll sich das ändern, auch dank einer Verstärkung. Roland Jauch

Dario Meyer (links, hier Ende Dezember im Duell mit Luganos Alessandro Chiesa) stösst per B-Lizenz vom HC Davos zu den Klotenern. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Am Donnerstagabend, bei der 3:4-Niederlage beim HC Ajoie in Pruntrut war die Klotener Leistung schon gut – sie muss aber noch besser werden. Und dann reicht es schon heute im ersten Heimspiel des neuen Jahres zum Erfolgserlebnis. Der Gegner heisst La Chaux-de-Fonds, und der hat am Dienstag in Zug gegen die EVZ Academy 1:3 verloren. Gegen die Neuenburger hat Kloten in dieser Saison auch schon einmal verloren, es gab zuhause ein höchst ärgerliches 2:3. Dafür schoss der EHC in La Chaux-de-Fonds Tore am Laufmeter und siegte im November gleich 9:1.