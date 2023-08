Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger – Berliner Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Till Lindemann ein Die Vorwürfe gegen Till Lindemann bleiben vorerst folgenlos. Laut Staatsanwaltschaft hat sich der Verdacht auf Sexual- und Drogendelikte nicht erhärten lassen. UPDATE FOLGT

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat das Ermittlungsverfahren gegen Till Lindemann mangels hinreichenden Tatverdachts, eingestellt. Foto: Keystone

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat ihre Ermittlungen gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann unter anderem wegen des Verdachts der Begehung von Sexualdelikten und Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingestellt. Die Auswertung der Beweise habe keinen hinreichenden Tatverdacht ergeben, teilte die Behörde am Dienstag mit. Es gebe keine Hinweise darauf, dass Lindemann gegen deren Wille sexuelle Handlungen an Frauen vorgenommen habe.

Auch für den Vorwurf, er habe ihnen willensausschaltende Substanzen gegeben oder ein Machtgefälle gegenüber minderjährigen Sexualpartnerinnen ausgenutzt, gebe es keine Beweise. Die Ermittlungen waren im Juni durch Anzeigen Dritter im Zusammenhang mit Berichterstattung durch die Presse eingeleitet worden. Da die Anzeigenerstatter nicht zu den angeblichen Opfern von Lindemann zählen, können sie den nun gefällten Entscheid nicht anfechten.

Zuvor hatte schon die Staatsanwaltschaft in Vilnius (Litauen) das von der Nordirin Shelby Lynn eingeleitete Ermittlungsverfahren eingestellt. An der Art und Weise der Ermittlungen gab es allerdings viel Kritik. So hatte die litauische Polizei die Anzeige Lynns erst gar nicht aufgenommen und eine Vernehmung erst Tage später durchgeführt, als der Druck durch die öffentliche Berichterstattung gestiegen war

