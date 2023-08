Krise bei nachhaltigen Geldanlagen – Vorwurf der Heuchelei: Kritiker fordern Rücktritt von Blackrock-Chef Fink Der grösste Vermögensverwalter der Welt verkauft sich als Vorreiter des nachhaltigen Investierens. Aber nun distanziert sich Larry Fink davon. Und holt den Chef des saudischen Ölkonzerns Aramco an Bord. Walter Niederberger

Larry Fink, der Chef von Blackrock, will künftig weniger nachhaltige Anlagen unterstützen, da sie nicht mit den langfristigen finanziellen Interessen des Konzerns übereinstimmen. Foto: Julia Nikhinson (AP Photo, Keystone)

Larry Fink installierte sich vor Jahren als Lehrmeister des nachhaltigen Investierens. «Der Klimawandel ist für Unternehmen der entscheidende Faktor in der langfristigen Entwicklung», dozierte er 2020 in einem Aktionärsbrief. Aggressiv vermarktete er auch eine neue Kategorie von Anlagefonds mit dem Versprechen, Geld umweltbewusst und sozialverträglich anzulegen. Solche Fonds mit dem englischen Kürzel ESG erfreuten sich rasch einer breiten Nachfrage. Sie passten zum Zeitgeist.

Für Blackrock allerdings scheint die Rechnung seit einiger Zeit nicht mehr voll aufzugehen. Seit letztem Herbst melden ESG-Fonds rekordhohe Rückzüge. Die künstliche Intelligenz hat gemäss Marktexperten das Klima als Modetrend der Finanzindustrie abgelöst. Blackrock verlor in den letzten zwei Jahren 20 Prozent an Marktwert, erstaunlich viel in einem positiven Umfeld.

Augen zu in Saudiarabien

Finanziell ist der Rückschlag zu verkraften, hat Blackrock den Anlegern seit seinem Börsengang 1999 doch einen Gewinn von 7700 Prozent eingebracht. Das sind zwanzigmal mehr, als der US-Aktienmarkt im gleichen Zeitraum produziert hat. Fink hat sich allerdings in eine Position manövriert, die seine Glaubwürdigkeit und jene des Unternehmens ankratzt.

Zwei Entscheide sind es, die ihn in seiner selbst ernannten Rolle als Förderer des nachhaltigen Investierens infrage stellen. Zum Ersten berief er den Chef des saudischen Ölkonzerns Aramco in den Verwaltungsrat von Blackrock. Saudi Aramco lancierte im Januar zwar einen 1,5 Milliarden Dollar schweren Investitionsfonds für «eine globale Energiewende». Gefördert werden sollen Wasserstoffprojekte und CO₂-Lager. Aber die von der UNO, der EU und den USA gesteckten Emissionsziele steuert der Konzern nicht an.

Laut ihm braucht es noch für mindestens 30 Jahre Erdöl: Amin Nasser, der Chef des staatlichen Erdölkonzerns Saudi Aramco, sitzt neu im Verwaltungsrat von Blackrock. Foto: Keystone

Erneuerbare Energien seien nicht verlässlich genug, so der Aramco-Chef und neue Blackrock-Direktor Amin Nasser. Öl brauche es mindestens noch 30 Jahre. Vor 2060 sei nicht mit dem Erreichen einer klimaneutralen Energieversorgung zu rechnen. Fink hofierte die Saudis schon seit langem. Im Sommer 2018 präsidierte er zusammen mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in Jidda eine internationale Finanzkonferenz, nur vier Monate bevor der Herrscher die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi befahl. Der Blackrock-Chef verurteilte den Mord als «grauenhaft», sagte aber auch, er wolle die Geschäfte mit den Saudis nicht aufgeben.

Saudiarabien ist für den Vermögensverwalter ein zunehmend gewichtiger Kunde. Der saudische Investmentfonds ist mit einem Vermögen von 777 Milliarden Dollar einer der grössten der Welt. Blackrock verwaltet fast zehn Billionen Dollar. So viel wie das gesamte private Vermögen in Lateinamerika, aber je grösser das Unternehmen, desto schwieriger ist es, zu wachsen. Die Saudis können helfen. Da das Königreich erst seit kurzem im Ausland investiert, ist der Staatsfonds eine attraktive, noch wenig ausgeschöpfte Geldquelle.

Arm in Arm in die Klimakrise

Klimaaktivisten protestierten regelmässig vor dem Blackrock-Firmensitz in New York gegen eine Strategie, die nachhaltig daherkommt, aber in der Realität Greenwashing ist. Der britische Hedgefonds Bluebell Capital Partners fordert deshalb schon seit Monaten den Rücktritt von Fink. «Die offensichtliche Heuchelei und Widersprüche von Blackrock haben die ESG-Debatte polarisiert», so die Kritik.

Angeschossen wird Fink auch von der Gegenseite. Konservative Wortführer sehen ihn als elitären Vertreter des «Woke-Kapitalismus». Mehrere Bundesstaaten haben Geld aus Blackrock abgezogen, unter ihnen auch Florida, wo Gouverneur Ron DeSantis seine Kandidatur als Präsident am Leben zu erhalten versucht. Bei einem verwalteten Vermögen von zehn Billionen treffen Rückzüge von vier Milliarden allerdings nicht schwer.

Blackrock hat vor kurzem Milliardenbeträge in Erdgasleitungen durch die Wüste von Saudiarabien investiert. Foto: Ali Haider (Epa, Keystone)

Fink hat dennoch genug vom ESG-Konzept. Der Begriff sei von rechten und linken Extremisten verpolitisiert worden, sagt er. Blackrock wolle nur noch wenige Anträge klima- und sozialverträglicher Natur unterstützen, «weil sie nicht mit unseren langfristigen finanziellen Interessen übereinstimmen».

Im Klartext: Fink macht eine Kehrtwende zurück zum traditionellen Maximieren des Profits. Zum Beispiel: mit Investitionen in Glencore und dessen Kohleprojekte. Mit Investitionen in die belgische Chemiefirma Solvay, die Soda im Mittelmeer versenkt.

Und vor allem mit Investitionen in Saudiarabien. Blackrock steckte kürzlich 15,5 Milliarden Dollar in Erdgasleitungen in der Wüste und erhielt den Zuschlag als Berater des neuen Infrastrukturfonds von 50 Milliarden Dollar. Blackrock und Saudiarabien marschieren Arm in Arm in die Klimakrise.

