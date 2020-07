Spanner in Zürich – Voyeur in flagranti erwischt Die Stadtpolizei Zürich erwischte einen Voyeur, er hat mit einer Kamera Frauen unter den Rock gefilmt.

Die Stadtpolizei Zürich verhaftete einen Mann, der Frauen unter den Rock filmte. © Dominique Meienberg

Die Stadtpolizei Zürich hat am Donnerstag an der Bahnhofstrasse einen Mann ertappt, der mit einer versteckten Kamera mindestens eine Frau heimlich unter ihrem Rock filmte. Der 37-jährige Schweizer hatte die Kamera in einer Tasche versteckt.

Der Mann war Detektiven aufgefallen, weil er sich wiederholt Frauen näherte, die alle einen Rock trugen, wie die Stadtpolizei am Freitag mitteilte. Schliesslich hielt er einer Frau seine Tasche auffällig unter den Rock.

Als die Polizisten den Mann kontrollierten, fanden sie in der Tasche die versteckte Kamera. Die Detektive informierten das bis dahin ahnungslose Opfer über das Vorgefallene. Die Frau stellte daraufhin einen Strafantrag gegen den ihr unbekannten Mann. Daraufhin wurde dieser für weitere Abklärungen festgenommen.

