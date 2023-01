Menschen im Unterland – Vreni (67) und Walter Stählin (73), Lichtbringer aus Regensdorf Sie helfen, mit Licht zu verbinden. Vreni und Walter Stählin wenden jedes Jahr Stunden auf, um das Friedenslicht in die Schweiz zu bringen. Sibylle Meier

Vreni und Walter Stählin aus Regensdorf mit Hund Mowgli.



Foto: Sibylle Meier

Mit Licht hat sich das Ehepaar Vreni und Walter Stählin viele Jahre im eigenen Elektrounternehmen beschäftigt. 1993 haben die beiden dann die Initialzündung für das Friedenslicht Schweiz gegeben, unter dem Patronat der Stiftung Denk an mich, Ferien und Freizeit für Behinderte.

In Bethlehem entzündet, gelangt das Friedenslicht via Wien nach Zürich, Basel, Luzern und Freiburg und von dort an über 200 Punkte in der Schweiz. Bis heute sind Stählins als Vereinspräsident und Vorstandsmitglied aktiv. «Licht ins Dunkel bringen und damit Grenzen und Religionen überwinden, ist für uns der Antrieb», sagen sie einstimmig.

Ursprünglich vom ORF ins Leben gerufen, verbindet das Friedenslicht heute über dreissig Länder Europas und in Übersee. Vreni und Walter Stählin wenden jedes Jahr viele Stunden für die schweizweite Organisation auf. Entschädigt werden sie mit wunderschönen Erlebnissen. Zeit für ausgiebige Spaziergänge mit Windhund Mowgli bleibt dennoch.

