Corona-Schnelltests – Während der Kanton beim Testen zögert, macht Otelfingen vorwärts Otelfingen stellt der Bevölkerung Corona-Tests zur Verfügung. Während die Erwachsenen sich fleissig testen, nutzen die Eltern das Gratisangebot für ihre Schulkinder kaum. Anna Bérard

Beim Corona-Selbsttest können Testpersonen ihren Speichel selber entnehmen und analysieren. Die Tests bieten keine hundertprozentige Sicherheit und sind als Prävention gedacht. Foto: Francisco Carrascosa

Testen, testen, testen, so lautet die aktuelle Parole. Der Bund will darum jeder Person pro Monat fünf Selbsttests für daheim gratis abgeben. Nur sind die Selbsttests in der Schweiz noch gar nicht zugelassen. Der Bund rechnet mit Anfang April, bis die Aktion starten kann.

Otelfingen will aber nicht warten. Um eine Schulschliessung möglichst zu verhindern, wollte die Schule Selbsttests fürs Personal und die Kinder beschaffen. Eine Anfrage beim Kanton verlief ohne Ergebnis, wie Schulpräsident Michael Roth sagt. Ende Januar hat Otelfingen darum beschlossen, das Heft selbst in die Hand zu nehmen. Also hat der Schulleiter das Internet nach guten Angeboten für Selbsttests durchforstet und schliesslich Antigen-Tests in Deutschland bestellt. Als zehn Tage später der Otelfinger Unternehmer und SVP-Kantonsrat Jürg Sulser die gleichen Schnelltests in seinem Versandhandel anbot, gab die Schule eine zweite Bestellung bei Sulser auf. Insgesamt habe man 2000 Selbsttests eingekauft, den Grossteil davon in Deutschland, sagt Roth.