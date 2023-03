Kajakpionier Milo Duffek – Während sich sein Aufpasser betrinkt, klettert er aus dem Fenster in die Freiheit Statt WM-Gold zu feiern, setzte sich der Tschechoslowake 1953 mithilfe des Schweizer Teams ab. Nun ist er im Alter von 94 Jahren gestorben. Das ist die Geschichte seiner Flucht. Annick Vogt

Miloslav «Milo» Duffek mit seinem selbst gebauten Kajak. Foto: Irmgard Duffek

Es ist ein Sommertag im Jahr 1953. Er liegt versteckt, nur mit einem Trainingsanzug unter Booten und Planen in einem Lastwagen. Mehr als eine Fotokamera hat der Hobbyfotograf nicht dabei. Bei Como überquert der Lastwagen die Grenze. Der Weg führt Miloslav «Milo» Duffek in die Schweiz – und in ein neues Leben.