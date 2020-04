Müliweg Bülach und Corona – «Wäre das Asylzentrum voll belegt, hätten wir keine Chance» Das neue Bülacher Asylzentrum ist nur zu 46 Prozent belegt. Was auch schon für Kritik sorgte, ist in Zeiten von Corona ein entscheidender Vorteil. Daniela Schenker

Coronavirus: Im Asylzentrum in Bülach ist man vorbereitet: Marion Hiltebrand (links) und Daniel Knöpfli zeigen, wie man einer infizierten Person das angelieferte Essen bringen würde, Foto: Sibylle Meier

Von 175 Betten im Bülacher Asylzentrum Müliweg sind derzeit 81 belegt. Was vor Corona bei Volk und Politik bisweilen den Vorwurf laut werden liess, der Bau sei überdimensioniert, trägt nun dazu bei, dass man die Pandemie bislang gut meistern konnte. «Wäre das Zentrum voll belegt, hätten wir keine Chance», sagt Daniel Knöpfli, Leiter Soziales und Gesundheit der Stadt Bülach.

Während Flüchtlingsorganisationen kritisierten, dass die Menschen in einigen Schweizer Asylzentren keine Chance hätten, die Distanzregeln einzuhalten und es beispielsweise im Kanton Solothurn bereits mehrere positive Corona-Fälle gab, bleibt die Lage in Bülach bis heute entspannt.

Nicht mehr als zwei Personen pro Zimmer

«Wir können darauf schauen, dass die Zimmer von möglichst wenig Personen bewohnt werden», sagt Knöpfli. Aktuell sind es maximal zwei. Das allein genügt natürlich nicht. Im Asylzentrum wird strikt auf die Einhaltung der Hygieneregeln geachtet. «Alle Bewohnerinnen und Bewohner wurden schon frühzeitig darüber informiert», sagt Knöpfli. Am Anschlagbrett sind Flyer in rund 20 Sprachen angebracht. «Ausserdem nutzen unsere Mitarbeitenden Hilfsmittel wie Diaspora-TV oder könnten bei Bedarf auf professionelle Übersetzer zurückgreifen.» Auf jeder Etage gibt es Desinfektionsmittel und genügend Möglichkeiten, die Hände zu waschen. Es wird derzeit viel geputzt am Müliweg – die sanitären Anlagen genauso wie die Küchen, von denen es auf jedem Stockwerk mehrere gibt. «Wegen Corona darf sich maximal eine Person in einer Küche aufhalten», sagt Knöpfli.

Gleiche Regeln für alle

Besuch darf im Asylzentrum momentan nicht empfangen werden, es sei denn, man trifft ihn vor dem Haus. Auch sonst gelten für die Menschen hier die gleichen Regeln wie für die übrige Bevölkerung. Sie sind angehalten, das Zentrum lediglich zum Kaufen von Esswaren, für Arztbesuche oder wenn sie dringende Termine wahrnehmen müssen, zu verlassen. ZVV-Abos können nur noch für offizielle Termine ausgeliehen werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner würden mit diesen Vorschriften genauso unterschiedlich umgehen wie die übrige Bevölkerung, sagt Knöpfli. «Viele tragen es gelassen, denn mit ihrem Fluchthintergrund haben sie auf ihrem Weg über Wasser und durchs Land schon viel Schlimmeres erlebt», weiss der Leiter Soziales und Gesundheit.

Die Beschäftigung fehlt

Nicht ganz so einfach ist der Umgang mit der Langeweile. Denn sie drückt derzeit noch mehr als üblich. Die externen Angebote wie Beschäftigungsprogramme, Qualifizierungs- oder Integrationsangebote sind voraussichtlich bis frühestens 8. Juni sistiert. Sprachkurse finden höchstens online statt. Marion Hiltebrand arbeitet sonst als Gruppenleiterin Basisbeschäftigung beim städtischen Arbeits- und Integrationsprogramm Reissverschluss. Nun hilft sie im Asylzentrum aus: «Die Menschen beginnen nun, die Arbeit und damit die Abwechslung vom Alltag zu vermissen», sagt sie.

Bis jetzt gab es im Bülacher Asylzentrum noch keinen Covid-19-Fall und auch keinen Verdacht. «Wir hoffen natürlich, dass das so bleibt», sagt Knöpfli. Falls nicht, gibt es bereits ein Konzept, genügend Schutzmaterial und ein Isolationszimmer im Quarantänetrakt. Betroffene würden dann mit Mahlzeiten aus dem Alterszentrum Im Grampen beliefert.

Im richtigen Moment gebaut

Daniel Knöpfli mag sich kaum vorstellen, was es bedeutet hätte, wenn die Pandemie eingetreten wäre, als Bülachs Asylunterkünfte noch auf verschiedene Standorte verteilt und voll belegt gewesen waren. Gemeinden, die heute in dieser Situation sind, müssten teilweise Erkrankte oder Verdachtsfälle auswärts unterbringen. Das Kantonale Sozialamt und die Kantonale Führungsorganisation haben dafür ein zentrales Angebot für Isolationen geschaffen. «Das ist für Gemeinden mit nicht ausreichender Infrastruktur sinnvoll», sagt Knöpfli.

Für ihn persönlich ist die Zuweisungspraxis des Staatssekretariats für Migration (SEM) nicht nachvollziehbar: «In der Zeit, in der die Bevölkerung aufgerufen ist, möglichst nicht im Land herumzureisen, sollten auch die Transfers aus den Bundesasylzentren an die Kantone sistiert werden.» Noch immer kämen jedoch neue Menschen in die Zentren der Kantone: «Gemäss meinem Informationsstand ist das aus epidemiologischer Sicht problematisch.»

Natürlich hilft das schöne Wetter auch den Bewohnerinnen und Bewohnern am Müliweg, die Einschränkungen leichter zu ertragen. Auch am Montagmorgen suchen einige vor dem Haus die wärmenden Sonnenstrahlen. Dabei setzen sie sich – wie momentan viele Menschen – der sozialen Kontrolle aus. «Werden die Abstandsregeln nicht eingehalten, melden uns das manche Passanten umgehend», sagt Knöpfli. Man erkläre diesen dann, dass man die Bewohnerinnen und Bewohner immer wieder darauf hinweise. Erhält er selber Anfragen, ist Daniel Knöpfli froh, gleich auch sagen zu können, dass es am Müliweg bis heute noch keinen einzigen Covid-Fall gegeben hat.