Tössstrom AG – Wärme und Trockenheit setzten Kleinwasserkraftwerk zu 2020 war für das Freiensteiner Kleinkraftwerk das zweitschlechteste Stromjahr seit Bestehen. Der Abfluss der Töss kam nur auf drei Viertel des langjährigen Schnitts. Koni Ulrich

Das Wasserkraftwerk zuhinterst im Blumer-Areal in Freienstein. Foto: Koni Ulrich

Die Aktionäre des Wasserkraftwerks in Freienstein haben wie letztes Jahr nur brieflich und im Voraus über die Geschäfte der Tössstrom AG befinden können, welche der Vorstand am Dienstagabend behandelte. Der Rückblick auf das Stromjahr 2020 fiel dabei, wie schon 2018, ernüchternd aus. Einerseits war man froh, dass das schweizweit für Probleme aller Art sorgende Corona-Jahr mehr oder weniger spurlos an der Tössstrom AG vorbeigegangen war. Weder betrieblich noch wirtschaftlich waren deswegen Verluste zu verbuchen. Anderseits blieb der Ertrag aus dem Stromverkauf des Kleinwasserkraftwerks im Blumer-Areal an der Töss um 25 Prozent unter dem langjährigen Mittel und gar um 34 Prozent unter dem sehr guten Vorjahr 2019.