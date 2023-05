Israel und die Palästinenser – Waffenruhe rund um Gaza markiert nur eine Pause Israel und der Islamische Jihad beenden durch Vermittlung Ägyptens ihre Kämpfe. Es ist wohl nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Peter Münch aus Tel Aviv

Angriff auf Israel: Haus in Rehovot, getroffen von einer Rakete, die im Gazastreifen abgefeuert wurde. Foto: Ariel Schalit (Keystone)

Nach fünf Tagen war er endlich da, der Durchbruch: Für 22 Uhr am Samstagabend wurde zwischen Israel und dem Islamischen Jihad im Gazastreifen ein Waffenstillstand annonciert, mithilfe intensiver ägyptischer Vermittlung. Doch in der Stunde danach schrillte im Grenzgebiet noch der Raketenalarm, und Israels Luftwaffe flog eine Runde letzter Angriffe. Erst nach und nach kehrte Ruhe ein. Die Erleichterung auf beiden Seiten wird nun von dem an Gewissheit grenzenden Gefühl begleitet, dass auch dieses Abkommen nur eine Pause zwischen zwei Waffengängen markiert.