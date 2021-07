Leichtathletik: Giovanni Grano glänzt – Wahl-Rümlanger setzt Marathon-Bestmarken Noch kein Zürcher Unterländer ist die klassische Langstrecke schneller gelaufen als Giovanni Grano aus Rümlang. Bekannt ist er dennoch kaum. Jörg Greb

Am (Zwischen-) Ziel: Am Marathon der Reggio Emilia gewinnt der Wahl-Rümlanger Giovanni Grano erstmals den italienischen Meistertitel. Foto: PD

Der Grund, warum Giovanni Grano sich nicht im Radar der hiesigen Leichtatletik-Interessierten bewegt, ist schnell erklärt: Grano ist Italiener. In seinem Herkunftsland freilich hat er in sportlicher Hinsicht Markenzeichen gesetzt: Ende 2020 gewann Grano im Land der exzellenten Langstreckler den Marathon-Landesmeistertitel. Seinen Lebensmittelpunkt hat der 31-Jährige jedoch schon 2016 in die Schweiz verlegt. Der Grund: seine Ausbildung. Grano wollte seine Doktorarbeit als Software-Ingenieur an der Uni Zürich schreiben. Ein Plan, den er erfolgreich in die Tat umsetzte: In Frühling schloss Grano seine Dissertation mit Bravour ab.