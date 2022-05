Anzeige wegen Vandalismus – Wahlplakate von Kandidat in Glattfelden verwüstet Kurz vor den Wahlen wurden Plakate von Kandidat Micha Weiss (FDP) in Glattfelden gezielt beschädigt. Weiss hat Anzeige gegen unbekannt eingereicht. Manuel Navarro

Die Wahlplakate von Micha Weiss wurden unter anderem besprayt und zerkratzt. Weiss hat sie nun mit einem Smiley und dem Hinweis «… wenn anderen die Argumente fehlen …» versehen. Foto: Sibylle Meier

In Glattfelden wurden wenige Tage vor dem Wahlsonntag die Plakate eines Kandidierenden verwüstet. In der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte offenbar gezielt die meisten Plakate von Micha Weiss (FDP) beschädigt. «Die Plakate sind mehrmals hintereinander angegriffen worden. Erst wurden sie mit roter Farbe versprayt, dann verkratzt. Und schliesslich wurden Teile komplett herausgelöst», bestätigt Micha Weiss auf Anfrage. Da die betroffenen Orte, an welchen die Plakate zerstört wurden, weit auseinanderliegen, vermutet Weiss, dass es sich um eine motorisierte Täterschaft handelt. «Auffällig ist, dass sehr gezielt und mit jedem Mal zerstörerischer vorgegangen wurde», bemerkt Weiss weiter.