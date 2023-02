Brandstiftung in Stadel – Waldhütte in Windlach brennt ab Nach ersten Ermittlungen dürfte Brandstiftung im Vordergrund stehen, wie die Polizei schreibt. Es ist ein Sachschaden von über hunderttausend Franken entstanden.

Die Holzhütte ist vollständig zerstört worden. Foto: Kantonspolizei Zürich

Beim Brand einer Waldhütte in Windlach in der Zürcher Gemeinde Stadel ist am Samstagmorgen ein Sachschaden von über hunderttausend Franken entstanden. Verletzt wurde niemand. Ursache dürfte Brandstiftung sein.

Das Feuer war kurz vor 06.30 Uhr von Passanten gemeldet worden, wie die Zürcher Kantonspolizei mitteilte. Die Holzhütte sei vollständig zerstört worden. Die genaue Brandursache war vorerst nicht bekannt. Nach ersten Ermittlungen dürfte Brandstiftung im Vordergrund stehen, wie die Polizei schreibt. Gesucht werden deshalb auch allfällige Zeugen.

SDA

