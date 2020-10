Kapitaleinlagereserve – Wallisellen braucht Steuergeld aus den Werken fürs Gemeindehaus 18,3 Millionen Franken an Walliseller Steuergeld stecken in den örtlichen Versorgungswerken. Diese Kapitaleinlage fordert der Gemeinderat jetzt zurück. Florian Schaer

In der Aktiengesellschaft der Werkbetriebe hat die Gemeinde noch immer 18 Millionen an Kapitaleinalgereserven. Jetzt soll das Geld den Gemeindehausausbau vorfinanzieren. Florian Schaer

Fast 40 Millionen Franken stecken die Walliseller in die Sanierung und Erweiterung ihres Gemeindehauses. Den entsprechenden Kredit haben sie vor zwei Jahren genehmigt. Inzwischen haben die Arbeiten begonnen. Um das Gemeindehaus-Projekt vorzufinanzieren, hat der Gemeinderat im Jahr 2019 beschlossen, dass er ein besonderes Depot anzapfen will: Als 2002 die Werke Versorgung Wallisellen AG («Die Werke») gegründet wurde, ist sie von der Gemeinde nicht nur mit den rund 5 Millionen Franken Aktienkapital ausgestattet worden (Einzelaktionärin). Wallisellen leistete auch eine Kapitaleinlagereserve in der Höhe von rund 18 Millionen Franken.