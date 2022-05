20 Jahre nach erstem Vorstoss – Wallisellen macht vorwärts mit Tempo 30 Ab Mitte August wird das Zentrum nördlich des Bahnhofs Wallisellen zur Tempo-30-Zone. Es ist der erste grosse Schritt zur flächendeckenden Temporeduktion. Kim Käser

Die Ampeln und Fussgängerstreifen an der Kreuzung in der Dorfmitte werden trotz Tempo 30 weiterhin bestehen bleiben. Foto: Sibylle Meier

In Sachen Tempo 30 tut sich auch in Wallisellen etwas. Nach dem Melchrüti-Quartier, dem Richti-Areal und der Herzogenmühle – die aber alle an der Peripherie liegen – wird nun bald auch das Zentrum nördlich des Bahnhofs eine Geschwindigkeitsreduktion erfahren. Am Montag haben die Bauarbeiten dazu begonnen.