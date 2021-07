Weniger CO₂-Emissionen – Wallisellen möchte «Energiestadt Gold» werden Für die öffentlichen Gebäude in Wallisellen wird künftig der Gebäudestandard 2019 von Energie Schweiz gelten. Alexander Lanner

Mit dem Gebäudestandard 2019, der künftig für öffentliche Gebäude gilt, werden unter anderem der Ressourcenbedarf und die Treibhausgase betrachtet. Archivfoto: Madeleine Schoder

Der Gemeinderat von Wallisellen hat festgelegt, dass künftig für die öffentlichen Gebäude der Gemeinde der «Gebäudestandard 2019» von Energie Schweiz als behördenverbindliches Instrument eingeführt wird. Das schreibt der Gemeinderat in seinem aktuellen Verhandlungsbericht. Der «Gebäudestandard 2019» umfasst sieben Bereiche, in denen er Vorgaben macht. Er richtet sich als Leitlinie an Bauherrschaften von öffentlichen Bauten und stützt sich insgesamt auf die breitere Sicht der 2000-Watt-Gesellschaft.

Damit betrachtet der Standard nicht nur den Ressourcenbedarf, sondern im Hinblick auf eine Begrenzung des Klimawandels auch die Treibhausgase. Die Vorgaben beinhalten nebst der Betriebsenergie auch den Energiebedarf für die Erstellung und die Mobilität. Beispielsweise wird für jede Bauaufgabe nach Prüfung der Machbarkeit entschieden, ob sie sich für die Einhaltung der Minergie-Standards oder alternativ für die weitergehenden Vorgaben der 2000-Watt-Gesellschaft oder – bei grösseren Arealentwicklungen mit gemischter Nutzung – für das Zertifikat «2000-Watt-Areal» eignet.