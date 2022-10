Budget 2023 – Wallisellen plant mit einem Plus von 5,7 Millionen Franken Wallisellen legt sein erstes Budget als Einheitsgemeinde vor. Mit schwarzen Zahlen und einem unveränderten Steuerfuss von 97 Prozent. Alexander Lanner

Wallisellen hat erstmals ein Budget als Einheitsgemeinde präsentiert. Foto: all

Die Stadt Wallisellen hat das Budget für das kommende Jahr vorgestellt. In der Erfolgsrechnung steht dem Gesamtaufwand von rund 134,4 Millionen Franken ein Gesamtertrag von rund 57,5 Millionen Franken (ohne ordentliche Steuern im Rechnungsjahr) gegenüber. Der Aufwandüberschuss von 76,9 Millionen Franken wird mit dem errechneten Steuerertrag von 82,6 Millionen Franken gedeckt, was ein Plus von rund 5,7 Millionen Franken ergibt. Der Steuerfuss soll unverändert bei 97 Prozent bleiben.