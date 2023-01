Anlaufstellen für Bevölkerung – Wallisellen schafft Notfalltreffpunkte Bislang verfügt die Stadt Wallisellen über einen einzigen Notfalltreffpunkt. Nun sollen zwei weitere dazukommen. Alexander Lanner

Bisher ist in der Stadt Wallisellen ein Notfalltreffpunkt zu finden. Symbolfoto: Madeleine Schoder

Notfalltreffpunkte dienen als Anlaufstelle für die Bevölkerung. So wären beispielsweise bei einer auftretenden Energiemangellage mit grossflächigen Stromunterbrüchen solche Notfalltreffpunkte in Betrieb zu nehmen. Wie die Stadt Wallisellen im aktuellen Verhandlungsbericht schreibt, ist eine Grundanforderung an Notfalltreffpunkte, dass diese zu Fuss in circa zwölf Minuten erreichbar sind. Bisher wurde ein einzelner Notfalltreffpunkt in der Mehrzweckhalle festgelegt. Dies sei wenig sinnvoll, habe eine Analyse im erweiterten Gemeindeführungsstab ergeben. Ein Ausbau werde seitens der Blaulichtorganisationen und des Zivilschutzes empfohlen.