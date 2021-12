Gemeindeversammlung – Wallisellen spricht mehr Geld für Behörden Neben dem Budget hat die Gemeindeversammlung auch die neue Behördenentschädigung gutgeheissen. Vor allem die Mitglieder der Schulpflege erhalten künftig deutlich mehr Geld. Alexander Lanner

Vor allem die Mitglieder der Walliseller Schulpflege werden künftig deutlich besser entschädigt. Foto: Florian Schaer

Letztmals haben am Mittwochabend die Politische Gemeinde und die Schulgemeinde von Wallisellen über ein separates Budget befunden. Im kommenden Jahr wird Wallisellen zu einer Einheitsgemeinde. So wurden die Voranschläge auch speditiv abgearbeitet. Die Schulgemeindeversammlung hat das budgetierte Minus von rund 2,4 Millionen Franken (Aufwand: 46,3 Millionen Franken, Ertrag: 43,9 Millionen Franken) ohne Gegenstimme bewilligt. Auch die 84 Anwesenden der Politischen Gemeindeversammlung (0,87 Prozent) haben den Voranschlag ohne Diskussion angenommen. Dort steht sogar eine schwarze Null in den Büchern (Aufwand und Ertrag: je 85,2 Millionen Franken). Beim Steuerfuss gibt es keine Veränderung. Die Politische Gemeinde behält ihren Steuerfuss von 49 Prozent, die Schulgemeinde legt ihren wieder bei 48 Prozent fest.