Entwicklungskonzept Wallisellen – Wallisellen stellt Weichen für die Entwicklung der nächsten 20 Jahre Am Dienstag hat Wallisellen ein neues räumliches Entwicklungskonzept vorgestellt. Astrit Abazi

Das Richti-Areal ist eines der grossen Wachstumsgebiete in Wallisellen. Foto: Sibylle Meier

Wachsen ja, aber wie? Um rund ein Viertel soll die Bevölkerung im Glattal in den nächsten 20 Jahren zunehmen. Weil sich die Bedürfnisse in den letzten Jahren massiv gewandelt haben, stellt das den Kanton und die Gemeinden vor verschiedene Herausforderungen. Grünflächen, Wohnen, Arbeiten – in vielen Bereichen sind die Gemeinden an ihre räumlichen Grenzen gestossen und müssen den Bestand jetzt erneuern und verdichten. Wallisellen arbeitet zu diesem Zweck ein sogenanntes räumliches Entwicklungskonzept (REK) aus – und sucht Stimmen aus der Bevölkerung, die sich zu den Plänen äussern.