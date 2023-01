Immobilienserie – Wallisellen und Dietlikon sind die Hochpreisorte im Glattal Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser sind in Wallisellen und Dietlikon so teuer wie sonst nirgends im Unterländer Glattal. Kein Wunder, denn die Nachfrage ist gross. Manuel Navarro

Das Zwicky-Areal ist eines jener Quartiere, die in Wallisellen in den vergangenen zwanzig Jahren für Bevölkerungswachstum gesorgt haben. Foto: Andrea Zahler

Sehr nahe an Zürich, am Flughafen und doch in vielerlei Hinsicht noch mit dem Charme einer gewissen Ländlichkeit – so lassen sich sowohl Wallisellen als auch Dietlikon im Glattal beschreiben. Die beiden Nachbargemeinden weisen aber durchaus auch Unterschiede auf. So sind sie etwa nicht gleich schnell gewachsen – was auch Auswirkungen auf die verfügbaren Wohnungen hat.