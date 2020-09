2:3 in 2. Liga gegen FC Schaffhausen – Wallisellen verliert erst in Nachspielzeit Die ersatzgeschwächten Glattaler glänzten einmal mehr durch ihre Einstellung und holten gegen den mitabstiegsgefährdeten Gegner 0:2-Rückstand auf. red

Zwei Tore von Wallisellens Enis Murati (rechts) reichten nicht für einen Punkt. Foto Archiv: Albert Rene Kolb

Was für ein Pech für den FC Wallisellen in der Gruppe 2 der 2. Liga regional. Zu Hause verloren die Glattaler gegen den mitabstiegsgefährdeten FC Schaffhausen wegen eines Tores in der Nachspielzeit 2:3. «Nachdem meine Spieler lobenswerterweise einen 0:2-Rückstand aufgeholt hatten, wollten sie wohl zu viel und am Schluss den Sieg erzwingen», meinte Wallisellens Trainer Maurizio Fede, der einmal mehr seine Equipe hervorragend eingestellt hat.