Gemeindeversammlung – Wallisellen weist Mehrwertausgleich zurück Der Stadtrat hat mit dem Mehrwertausgleich Schiffbruch erlitten. Die Versammlung schickt den Antrag zurück an den Absender. Alexander Lanner

Der Stadtrat von Wallisellen muss in Sachen Mehrwertausgleich noch einmal über die Bücher. An der Gemeindeversammlung vom Dienstagabend wurde der Rückweisungsantrag, der von SVP, FDP, Die Mitte und dem Hauseigentümerverband Wallisellen gestützt wurde, mit 200 Ja- zu 123 Nein-Stimmen gutgeheissen.

Den Mehrwertausgleich müssen alle Zürcher Gemeinden in ihrer Bau- und Zonenordnung verankern. So will es die übergeordnete Gesetzgebung. In aller Kürze: Der Mehrwertausgleich wird dann fällig, wenn Grundstücke durch eine Auf- oder Umzonung an Wert gewinnen. Ein Teil dieser Wertsteigerung soll als Mehrwertausgleich der Standortgemeinde als Abgabe zugutekommen.

Der Walliseller Stadtrat hatte beantragt, dass der Ansatz für diesen Mehrwertausgleich beim Maximum von 40 Prozent liegen soll. Genau diese Höhe haben die bürgerlichen Kräfte infrage gestellt. Zudem wurde bemängelt, dass noch nicht alle Fragen zum Mehrwertausgleich restlos geklärt seien. So seien auf verschiedenen politischen Ebenen weitere Vorstösse hängig, die sich direkt auf den Mehrwertausgleich beziehen. Aus diesen Gründen sei der jetzige Zeitpunkt für eine Einführung nicht ideal.

Weil der Mehrwertausgleich bachab geschickt wurde, musst der Stadtrat auch seinen Antrag für einen Neuerlass der Verordnung zum kommunalen Mehrwertausgleich zurückziehen.

Die übrigen Traktanden – der Geschäftsbericht 2022, die Jahresrechnung 2022 der politischen Gemeinde und diejenige der Schulgemeinde Wallisellen – wurden einstimmig genehmigt.

