Ehemaliger Sitz der Lokalzeitung – Wallisellen will 100-jähriges Haus unter Denkmalschutz stellen Das Haus mit der Nummer 2 an der Kirchstrasse in Wallisellen gilt als einziger Zeitzeuge, der auf die erste Ausbauphase der 1910er-Jahre verweist. Aus diesem Grund will der Gemeinderat das Gebäude erhalten. Alexander Lanner

Das Haus an der Kirchstrasse 2 in Wallisellen wurde zwischen 1914 und1916 erbaut. Nun soll es unter Denkmalschutz gestellt werden. Foto: Sibylle Meier

Erbaut während des Ersten Weltkriegs liegt das Wohn- und Geschäftshaus an der Kirchstrasse 2 zentral auf halber Strecke zwischen Kirche und Bahnhof. Täglich kommen an diesem Gebäude Hunderte Passanten vorbei. Der Walliseller Gemeinderat möchte es nun unter Denkmalschutz stellen.

Viele Wallisellerinnen und Walliseller bringen das Gebäude mit der Lokalzeitung «Anzeiger von Wallisellen» in Verbindung. Bereits ab 1925 wurde im Erdgeschoss eine Druckerei betrieben. Das Lokalblatt wurde ab 1932 in diesen Räumen produziert. Damit ist das Haus auch eng mit der Geschichte der Herausgeber-Familie Albrecht verbunden. Wie eben diese Lokalzeitung in ihrer jüngsten Ausgabe schreibt, lebten drei Generationen der Familie hier.