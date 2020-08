Neue Gemeindeordnung – Wallisellen will eine Stadt sein Eine Mehrheit in Wallisellen spricht sich dafür aus, dass sich Wallisellen künftig als Stadt bezeichnen soll. Dies hat die Vernehmlassung zur Totalrevision der Gemeindeordnung ergeben. Alexander Lanner

Das Gemeindehaus von Wallisellen wird künftig zum Stadthaus, die Gemeindeverwaltung damit zur Stadtverwaltung. Archivfoto: Madeleine Schoder

«Wallisellen bildet eine politische Gemeinde und wird als Stadt bezeichnet.» So steht es in Artikel 2 der neuen Gemeindeordnung, über die in Wallisellen am 7. März 2021 abgestimmt wird. Die Abstimmung wird nötig, weil das Regelwerk im Zuge der geplanten Fusion zwischen Schulgemeinde und politischer Gemeinde angepasst werden muss. Mit der neuen Bezeichnung wird der bisherige Gemeinderat von Wallisellen neu zum Stadtrat, die Gemeindeschreiberin zur Stadtschreiberin, die Gemeindepolizei zur Stadtpolizei.