Letztes Budget vor Fusion – Wallisellen wird mit leichtem Minus zur Einheitsgemeinde Anfang Dezember präsentieren die Politische Gemeinde und die Schulgemeinde letztmals getrennte Voranschläge. Im neuen Jahr wird Wallisellen zur Einheitsgemeinde. Alexander Lanner

Die Gemeinde kann der Walliseller Bevölkerung ein ausgeglichenes Budget 2022 vorweisen. Archivfoto: Madeleine Schoder

Am 1. Dezember findet in Wallisellen eine Derniere statt. Zum letzten Mal werden im Saal zum Doktorhaus die Politische Gemeinde und die Schulgemeinde jeweils ein eigenes Budget für das kommende Jahr präsentieren. Wie so viele andere Kommunen in der Vergangenheit wird auch Wallisellen ab Juli 2022 offiziell zu einer Einheitsgemeinde. Dies bedeutet unter anderem, dass getrennte Budgets mit der Inkraftsetzung der geänderten Gemeindeordnung obsolet werden.

Ein Blick auf die aktuellen Budgets zeigt: Es wird zum Abschluss keine Überraschungen geben. Die Schulgemeinde budgetiert bei einem Aufwand von 46,3 Millionen Franken und einem Ertrag von rund 43,9 Millionen Franken mit einem Minus von rund 2,4 Millionen Franken. Die Politische Gemeinde rechnet sogar mit einer schwarzen Null: Aufwand und Ertrag betragen jeweils 85,2 Millionen Franken. Diese Zahlen sind mit den letzten beiden Jahren vergleichbar. Beim Steuerfuss soll es keine Veränderung geben. Die Politische Gemeinde will ihren Steuerfuss bei 49% belassen, die Schulgemeinde den ihrigen bei 48%.