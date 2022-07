Schlicht und übersichtlich – Wallisellen zeigt sich mit neuem Logo Am Montag ging die neue Website der Stadt Wallisellen online. Die Fusion der Politischen und der Schulgemeinde brachte auch ein neues Logo mit sich. Kim Käser

Der neue Internetauftritt der Stadt Wallisellen. Foto: PD

Seit vergangenem Freitag ist Wallisellen offiziell eine Stadt. Nachdem am Wochenende ausgiebig der Wandel zur Stadt gefeiert worden war, ging am Montag die neue Website online. Dabei fällt auch das neue Logo auf. «Die Politische und die Schulgemeinde haben fusioniert, deshalb empfanden wir es als notwendig, ein neues und gemeinsames Logo zu gestalten», erklärt der Kommunikationsverantwortliche Marcel Amhof. Auf dem alten Logo war das Walliseller Wappen mit dem Schlüssel in der Hand integriert. Dies wurde nun durch ein rein typografisches Logo mit dem Schriftzug «Stadt Wallisellen» in den Farben des Stadtwappens ersetzt.