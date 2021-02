Wechsel im Entsorgungswesen – Walliseller Firma ist nun zuständig für Kehrichtabfuhr in Kloten und Opfikon Die K. Müller AG aus Wallisellen übernimmt die Entsorgungssparte der Frei Logistik & Recycling AG aus Kloten.

Stellen sollen keine gestrichen werden. Sämtliche Verträge werden übernommen.

Die Frei Logistik & Recycling AG besorgte bislang in Kloten und Opfikon die Abfuhr von Kehricht, Papier und Karton. Foto: Christian Wüthrich

«Erfolgreich in die Zukunft». Mit diesen Worten ist die Mitteilung der K. Müller AG überschrieben, in der sie die Übernahmen von drei Sparten der Klotener Entsorgungsfirma Frei bekannt gibt. Konkret handelt es sich um die Geschäftsbereiche Logistik und Recycling, Aktenvernichtung sowie den Wertstoffhandel.

Die Firma Frei hat bislang unter anderem in Kloten und Opfikon die Abfuhr von Kehricht, Papier und Karton durchgeführt. Diese Dienstleistung in den beiden Städten übernimmt per sofort die K. Müller AG. Das Personal, die Fahrzeuge wie auch die telefonischen Kontaktadressen der Firma Frei würden vollumfänglich von der K. Müller AG übernommen, heisst es in der Mitteilung. Sämtliche Sammlungen würden gemäss Abfallkalender stattfinden.

Die K. Müller AG betreibt in Wallisellen unter anderem auch die Entsorgungsstelle Mülliland. Foto: Leo Wyden

Wie Tobias Frei, zuständig für Projekte bei der Frei Logistik & Recycling AG, gegenüber dem «Klotener Anzeiger» sagte, wolle sich die Frei Logistik & Recycling AG künftig im Gebiet der Entsorgung ausschliesslich auf das Recycling von Altkabeln konzentrieren und habe sich deshalb entschlossen, die restlichen Bereiche des Entsorgungsgeschäftes zu veräussern. «Mit der K. Müller AG in Wallisellen, einer 100-Prozent-Tochter der Remondis Schweiz AG, haben wir eine ideale Käuferin gefunden.» Die K. Müller AG und die Dienstleistungspalette der Frei AG würden sich sehr gut ergänzen. Remondis, die Mutterfirma der K. Müller AG, ist laut eigenen Angaben einer der weltweit grössten Dienstleister für Recycling, Service und Wasser mit 900 Standorten auf vier Kontinenten und über 30’000 Mitarbeitenden.

red