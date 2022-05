Widerstand gegen Luxuschalets – Walliser macht mit Einsprachen ein Vermögen Im Ferienort Verbier hat ein Einwohner rund 200 Rekurse gegen Bauten eingereicht. Ein Geschäftsmodell: Er erhielt bis zu 150’000 Franken, um darauf zu verzichten. Sylvain Besson

Ein ertragreiches Pflaster: In Verbier reiht sich Chalet an Chalet. Foto: Alamy Stock Photo

Jean-Marc Rohrer hat ein mulmiges Gefühl, als er sich zu einem Termin in einem zwielichtigen Café in der Walliser Rhone-Ebene begibt. An diesem Tag im September 2017 bringt der Neuenburger 20’000 Franken in bar mit. Der Mann, mit dem er sich treffen soll, ein Walliser in den Fünfzigern, droht, sein Immobilienprojekt in Verbier zu blockieren.