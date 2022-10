Test auf der Prüfrolle – Walliser Polizei beschlagnahmt Elektro-Trottinett mit Tempo 115 km/h Die Beamten haben in Saxon ein zu schnell fahrendes Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen. Der Lenker wird angezeigt.

Schneller als die Polizei erlaubt: Das beschlagnahmte Fahrgerät in der Walliser Ortschaft Saxon. Foto: Police Valais

Die Polizei hielt im Wallis ein zu schnell fahrendes Elektro-Trottinett an. Ein Test auf der Prüfrolle ergab, dass das Fahrgerät eine Geschwindigkeit von bis zu 115 km/h erreichen konnte. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Die Beamten hielten den Lenker bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag in Saxon an, wie die Kantonspolizei Wallis am Freitag mitteilte. Sie war von Anwohnern auf den Elektro-Trottinettfahrer aufmerksam gemacht worden. Diese hätten sich «wegen der Geschwindigkeit und der Gefährlichkeit geärgert», mit welcher der Lenker durch das Dorf gefahren sei, schrieb die Polizei.

Der Fahrer wird bei der zuständigen Behörde wegen Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz angezeigt.

Die Polizei stoppt ab und zu Elektro-Trottinettfahrer mit viel zu hoher Geschwindigkeit. So im Mai im Kanton Waadt: Zwei Männer waren mit 60 km/h auf der Hauptstrasse in Epalinges auf einem solchen Fahrzeug unterwegs. In einem Test zeigte das beschlagnahmte Fahrgerät sogar Tempo 130 km/h an. Mitte Juli hielt die Walliser Polizei in Brig einen Lenker auf einem Elektro-Trottinett mit einer möglichem Maximal-Tempo von 120 km/h an.

SDA/fal

