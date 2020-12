FC Rafzerfeld – Walter Hasler tritt zurück Der ehemalige Trainer von Glattfelden, Niederweningen und Rafzerfeld sucht eine neue Herausforderung. Markus Wyss

Walter Hasler sorgt für gute Stimmung und viel Kompetenz auf dem Fussballplatz. Foto: Leo Wyden

In Rafzerfelds Viertligamannschaft übernimmt Ende Jahr Salvador Ortiz das Traineramt. Der aktuelle Coach Walter Hasler verlässt den Klub. «Der Verein dankt Trainer Ikone Walter Hasler für seine Dienste, vor allem als er das Team in einer sehr schwierigen Situation übernommen und zum Klassenerhalt geführt hatte, aber auch für seinen Einsatz ausserhalb des Spielfeldes für den Verein», sagt Vereinspräsident Christian Mundt. Hasler meint zu seinem zweiten Engagement in Rafz: «Ich habe sechs Spieler ins Fanionteam gebracht, und das freut mich.»

Der 65-jährige Hasler kommt aus Liechtenstein, wo er als Fussballer und Trainer eindrückliche Erfolge gefeiert hat. Im Unterland hat er die Drittligisten Glattfelden, Niederweningen und Rafzerfeld trainiert. Und auch die zweite Mannschaft des FC Bülach. Die Situation in Rafzerfeld war für den Trainer der zweiten Mannschaft insofern manchmal etwas schwierig, weil das Fanionteam oft am Sonntagnachmittag um 14 Uhr spielt. So kann es in Rafz mit Spielertäuschen zwischen der ersten und der zweiten Mannschaft verzwickter werden. Hasler hält trotzdem fest: «Die Zusammenarbeit mit dem Fanionteam war gut.»