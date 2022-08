Verhaftungen in Kloten – Wanderarbeiter verlangen 9000 Franken für Gartenarbeiten Statt 4500 Franken wollten zwei Deutsche das Doppelte für ausgeführte Gartenarbeiten. Sie wurden verhaftet – die Polizei konnte bereits zwei weitere Geschädigte finden.

Die Wanderarbeiter verlangten einen überhöhten Preis für die ausgeführten Gartenarbeiten. Symbolfoto: Kantonspolizei Zürich

Am Mittwochabend meldete sich der Sohn einer 85-jährigen Frau aus Kloten bei der Polizei. Seine Mutter sei möglicherweise Opfer eines Betrugs geworden. Bei der anschliessenden Kontrolle erzählte die Seniorin den Polizisten, dass ihr am Vormittag zwei Männer angeboten hätten, Gartenarbeiten auszuführen. Dies schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung.

Nachdem die Arbeiten nach kurzer Zeit abgeschlossen waren, verlangten die Männer anstelle der abgemachten 4500 Franken das Doppelte. Die Frau leistete eine Anzahlung und wollte den restlichen Betrag später überweisen, wie die Polizei weiter schreibt.

Weitere Opfer ermittelt

Die Polizei schöpfte den Verdacht, dass es sich bei den Arbeitern um sogenannte Wanderarbeiter handelte. Diese führen Arbeiten in betrügerischer Weise aus und setzen ihre meist betagten Opfer unter Druck, einen überhöhten Preis zu zahlen. Deshalb nahm die Kantonspolizei Zürich die Ermittlungen zu den Männern auf. Am Donnerstagvormittag konnte die Kantonspolizei Zürich in Kloten zwei deutsche Staatsangehörige im Alter von 22 und 46 Jahren festnehmen, die mutmasslich die Gartenarbeiten bei der Seniorin zu Hause ausgeführt hatten, wie es weiter in der Mitteilung der Polizei heisst.

Nach den polizeilichen Befragungen wurden die Männer der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zugeführt. Die Ermittlungen der Kantonspolizei führten zudem zu zwei weiteren betagten Geschädigten. Ebenfalls prüft die Polizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft, ob die beiden Verhafteten für weitere gleich gelagerte Fälle als Täter infrage kommen.

Präventionstipps bei Haustürgeschäften Infos einblenden Die Kantonspolizei Zürich empfiehlt, bei Haustürgeschäften Vorsicht walten zu lassen. Verlangen Sie vor der Auftragsvergabe ein schriftliches und unterzeichnetes Angebot, welches Auskunft über den Umfang der zu leistenden Arbeiten sowie über die Kosten gibt. Zahlen Sie niemals im Voraus. Sollten Sie bedrängt werden, rufen Sie die Polizei.

