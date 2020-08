Unglück bei Sörenberg LU – Wanderer stürzt 300 Meter in den Tod Ein 55-jähriger Mann ist bei einer Wanderung im Gebiet des Brienzer Rothorns ausgerutscht und über eine Felswand abgestürzt.

Der Mann war in Begleitung seiner 21-jähriger Tochter unterwegs, als er ausrutschte und im Bereich des Briefengrats in ein steil abfallendes Couloir abstürzte. (Archivbild) Foto: Anthony Anex (Keystone)

Ein 55-jähriger Wanderer ist am Mittwoch im Gebiet des Brienzer Rothorns bei Sörenberg LU tödlich verunglückt. Er rutschte aus und stürzte über eine Felswand rund 300 Meter in die Tiefe.

Der Mann war in Begleitung seiner 21-jährigen Tochter auf einer Bergwanderung, als er kurz nach 11 Uhr im Bereich des Briefengrats in ein steil abfallendes Couloir abstürzte, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte. Dort blieb er liegen und konnte nur noch tot geborgen werden. Ein Rettungshelikopter der Rega flog die junge Frau unverletzt ins Tal, im Einsatz standen auch die Alpine Rettung Schweiz sowie ein Care-Team.

SDA