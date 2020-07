Sommerserie: Ausflugstipps – Wandern mit Wasser, Wald und Kulturdenkmälern Für diese kurze Wanderung muss man nicht weit fahren. Abkühlung sowie Abwechslung für Gross und Klein sind garantiert. Andrea Söldi

Der Rheinweg führt grösstenteils direkt dem Flusslauf entlang. Sibylle Meier

Wie viele Kilometer ich wohl unter die Schuhsohlen genommen habe diesen Frühling! Als alles geschlossen war und stets die Sonne schien, blieben das Wandern, Spazieren, Joggen und Velofahren. Und weil man ja die Stosszeiten im öffentlichen Verkehr möglichst mied, fielen weiter entfernte Ziele weg. Ich war überrascht, wie viele attraktive Wege und Orte es praktisch vor der Haustür zu entdecken gibt – und schämte mich fast ein wenig, dass ich all dem in der Vergangenheit so wenig Beachtung geschenkt hatte.