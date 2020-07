Was ist für Sie Arbeit?

Die Arbeit, die ich mache, also Texte schreiben und nachdenken, ist mein grösstes Hobby. Vielleicht ist sie auch jene Sache, die ich machen muss, um mich wohlzufühlen. Und mit der ich inzwischen Geld verdienen kann. Die Frage ist: Wann artet die Arbeit in Arbeit aus? Also wann wird sie zur Pflichterfüllung, wie sie wohl viele Teile der Bevölkerung empfinden? So, dass sich die Arbeit auch wie Arbeit anfühlt?