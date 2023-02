Geldblog: Leserinnenfrage zur Baisse – Wann werden sich die Märkte vollständig erholen? Nach der fulminanten Erholung im Januar 2023 hoffen viele bereits auf einen Wendepunkt. Geldexperte Martin Spieler sagt, warum weitere Rückschläge wahrscheinlich sind. Martin Spieler

Fokus auf Dividenden statt Kurse: Trotz temporärer Erholung könnte der Markt noch Jahre schwach bleiben. Illustration: Christina Baeriswyl

In meinem Depot habe ich: Swiss Re, Helvetia, Nestlé, Basler Kantonalbank. Mein Verlust beträgt mehrere Tausend Franken. Daneben habe ich noch 30 Roche-Aktien. Immerhin kann ich im Laufe der Zeit wohl einen Teil des Verlusts mit den Dividenden aufholen und hoffen, dass sich die Kurse erholen. Ich bin 58-jährig, brauche das Geld nicht – eventuell aber in zwei Jahren, wenn ich meine Hypothek zurückzahlen möchte, könnte dieses Geld ein Anteil davon ausmachen. Ich weiss, dass Sie kein Hellseher sind und niemand voraussagen kann, was passiert, aber in welchem Zeitraum denken Sie, dass sich diese Aktien erholen? Bestehen für mich als 58-Jährige Chancen, dass ich dies erlebe? Leserinnenfrage von C.T.