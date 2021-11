Geldblog: Langfristige Anlagen – Wann ein Bankkonto die beste Option ist Ein junger Leser fragt sich, wie er seine Altersvorsorge optimal aufbauen soll. Unser Geldberater erklärt, welche Optionen sich aktuell besonders anbieten. Martin Spieler

Gebühren und Negativrendite: Im aktuellen Tiefzinsniveau sind Anleihen von Top-Schuldnern ein Verlustgeschäft. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich habe soeben mein Studium abgeschlossen und möchte nun ein ETF-Portfolio im Sinne einer Altersvorsorge aufbauen. Als risikoarmer Teil werden ja oft Anleihen-ETFs mit kurzer Laufzeit, von höchster Bonität und in Heimatwährung empfohlen. Sind diese trotz der negativen Rendite weiterhin die Option der Wahl oder ist ein Sparkonto besser oder gleichwertig? Leserfrage von R.L.

Anleihen haben den Pluspunkt, dass sie im Vergleich zu Aktien in der Regel deutlich geringeren Kursschwankungen unterliegen. Indem man Anleihen von erstklassigen Schuldnern wählt und auch die eigene Heimwährung – in Ihrem Fall also den Schweizer Franken – nutzt, kann man seine Anlagerisiken deutlich reduzieren und hat eine gute Wahrscheinlichkeit, dass man das Ersparte mehr oder weniger erhalten kann.