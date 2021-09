Tipps für die Impfdebatte – Wann es sich lohnt, über das Impfen zu diskutieren Drei Expertinnen und Experten sagen, wie man sich in schwierigen Situationen rund ums Impfen verhalten kann – und was im Gespräch zielführend ist. Sara Belgeri

Karikatur: Ruedi Widmer

Nichts spaltet momentan mehr als die Impffrage. Aber wie soll man damit umgehen, wenn das Thema gefühlt in jeder Lebenssituation aufkommt; an Familienessen, im Freundeskreis oder in der Kaffeepause im Büro? Vermeidet man die Diskussion, oder soll man sich darauf einlassen? Wir haben Situationen gesammelt, in denen die Impfung zum Thema wurde – im Sprachkurs, im Sporttraining oder in den sozialen Medien. Wir haben Expertinnen und Experten damit konfrontiert und sie gefragt, wie man sich am besten verhalten kann, wenn die Impfdebatte aufkommt.