Ist die Kundschaft verantwortlich? – Wann Garantiearbeiten abgelehnt werden dürfen und wann nicht Digitec und Microsoft lehnen einen Garantiefall für einen Laptop wegen «unsachgemässer Handhabung» ab. Der Grund: zwei Dellen. Diese Begründung allein reiche nicht, sagt ein Rechtsexperte. Bernhard Kislig

Elektronische Geräte werden oft gar nicht mehr repariert, sondern gleich ersetzt. Microsoft macht das bei Laptops in der Regel auch so. Foto: Chonticha Vatpongpee (Eyeem, Getty Images)

Auf einmal konnte Peter Stalder (Name geändert) den Akku seines Laptops nicht mehr laden. Der Grund für die Probleme mit der Stromversorgung ist unklar – es könnte ein Defekt an der Ladebuchse sein. Da der Schaden noch in die zweijährige Garantiezeit fällt, schickt Stalder das Gerät umgehend an die Onlinehändlerin Digitec Galaxus AG, wo er den Laptop gekauft hat.

Doch Digitec antwortet, dass «die Garantie abgelehnt wurde». Als Grund wird eine unsachgemässe Handhabung genannt. Das Gerät weise eine «physische Beschädigung» auf.

Auf Nachfrage präzisiert Digitec, dass eine Servicestelle von Microsoft den Garantiefall für den Microsoft Surface Laptop abgelehnt habe. Digitec bestätigt aber die Einschätzung der Servicestelle: Der Laptop sei «grob behandelt» worden – darauf deuteten Kratzspuren und «Beulen am Deckel» hin.